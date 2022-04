Vereador anuncia sorteio para micareta em suas redes - Reprodução / redes sociais

Publicado 16/04/2022 10:00

Enquanto eram só as fotos na praia, exibindo o corpitcho malhado, os vereadores de Teresópolis até toleravam o expediente extra do colega Gustavo Simas como influenciador digital. Mas uma postagem mais recente, na qual o aspira a federal anuncia um sorteio de uma micareta, com bebida e energético, desceu de forma quadrada pela goela dos nobres. Já há pedidos para um puxão de orelha oficial, avisando ao rapaz que ele pode vir a ser advertido publicamente.