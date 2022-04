Arquivo Geral da Cidade lança documentário sobre samba da Império Serrano - Divulgação

Publicado 15/04/2022 11:00

“Enfeitei meu coração de confete e serpentina, minha mente se fez menina”... Faz 40 anos que os versos e o samba da Império Serrano, que entrou na Avenida sob um calor de 46°C e com pouquíssimos recursos, conquistaram a Sapucaí e fizeram história. Para comemorar a data, o Arquivo da Cidade produziu o documentário “Bum Bum Paticumbum Prugurundum 40 anos”, que será lançado hoje no canal do YouTube da instituição.

O documentário, que conta com depoimentos de Aluísio Machado e da carnavalesca Rosa Magalhães, tem histórias curiosas: "A gente se encontrava no ônibus e vinha fazendo o samba: parecíamos dois doidos", diz Aluísio Machado.