Thomas Troisgros dá aula em instituto com cursos de baixo custoDivulgação

Publicado 15/04/2022 10:00

No primeiro aniversário do Instituto Gourmet, que oferece cursos de formação com baixo custo à turma da Rocinha e do Vidigal, a estrela foi Thomas Troisgros — a terceira geração de cozinheiros de origem francesa.