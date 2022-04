O vereador Rogério Amorim (PSL) - Renan Olaz/Divulgação/CMRJ

Publicado 14/04/2022 10:00

Rogério Amorim não gostou de descobrir que, no DO da Câmara, a antiga legenda foi grafada como " Partido Socialista e Liberdade " — quase o nome do PSOL. No ofício que saiu do gabinete, estava escrito Partido Social Liberal.