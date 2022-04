Marquês de Sapucaí completa 39 anos nesta quarta-feira (2) - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 13/04/2022 16:30

O presidente da Alerj André Ceciliano (PT) aproveitou a sessão desta quarta-feira (13) para anunciar que, além do dia 22, o dia 20 será ponto facultativo para o legislativo estadual. Como justificativa, Ceciliano disse que haverá uma parada técnica no sistema de informática da Casa e lembrou do deslocamento dos carros alegóricos dos desfiles na Sapucaí.

Na sessão de terça-feira (12), o presidente da Assembleia chegou a dizer que nos dias 19 e 20 o Plenário, possivelmente, funcionaria, tendo em vista o feriado no dia 21 e o ponto facultativo no dia 22. Além disso, Ceciliano lembrou que não poderá estar na Casa no dia 21 para assumir interinamente o governo do Estado, já que Cláudio Castro irá viajar. Caso contrário, o parlamentar não poderá seguir com seu plano de se candidatar a senador este ano.