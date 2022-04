Rio de Janeiro 06/10/2020 - A Pre Canditada a Prefeitura do Rio, Clarissa Garotinho durante Live para o Jornal O Dia. Foto: Luciano Belford/Agencia O DIa - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 13/04/2022 13:30

A deputada Clarissa Garotinho (União) foi às redes de Cláudio Castro (PL), nesta quarta-feira (12), cobrar explicações do governador sobre uma inauguração em Tanguá. "Eu fico me perguntando porque nas suas duas postagens sobre esse evento você ignorou a presença da primeira dama do Brasil e da ministra da Família", comentou a parlamentar. A publicação se tratava da inauguração da Clínica-Escola do Autista, no município, e do início das obras do Centro de Referência da Juventude (CRJ).

"Que dia emocionante em Tanguá! Inaugurar a Clínica-Escola do Autista é estar integrado com uma missão que eu e minha esposa temos", escreveu Cláudio Castro.

