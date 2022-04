Governador Cláudio Castro - Philippe Lima

Governador Cláudio CastroPhilippe Lima

Publicado 13/04/2022 09:00

Já sem as amarras de um mandato eletivo que o impediriam de se candidatar este ano, o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), é uma das principais apostas para companheiro de chapa de Cláudio Castro (PL). O nome, porém, não é unanimidade. Embora o emedebista tenha muitos votos da Baixada como capital eleitoral, uma turma prefere replicar no Rio a mesma concertação feita em Brasília, onde PL, Republicanos e PP formam um grupo fechadinho em torno de Bolsonaro. Além de emitir um sinal claro à capital federal de que o governador não teria qualquer palanque alternativo — leia-se, a propalada dobradinha Castro-Lula —, a solução de um vice dentro desse triunvirato é vista ainda como uma garantia de estabilidade a um eventual segundo mandato. O sonho dourado de quem defende um acordo com o Centrão é o federal Doutor Luizinho, com reduto em Nova Iguaçu. Mas aí, falta combinar com o PP — que perderia seu puxador de votos.

De Paris para a prefeitura

O chef João Diamante — que tomou gosto pelas panelas na Marinha e chegou a trabalhar com Alain Ducasse — vai ajudar a supervisionar o projeto de segurança alimentar Prato Feito Carioca, recém-lançado pela Prefeitura do Rio.

Picadinho

A Revista Acadêmica Observatório de Inovação do Turismo (RAOIT) está com chamada especial aberta para a edição de dezembro de 2022. Informações no site da Unigranrio.

O arte-educador, museólogo e curador Alberto Saraiva é o novo diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage.

Hoje, o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, vai a Bom Jardim inaugurar um posto de atendimento.

Amanhã pela manhã, o circo Crescer e Viver, na Cidade Nova, recebe um mutirão para ajudar jovens a tirar o título de eleitor, além da carteira de trabalho digital.