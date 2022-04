Luiza trajano - Divulgação

Publicado 12/04/2022 15:25

Sabe aquele golpe muito em voga, no qual os falsários usam uma foto e para criar um perfil falso no WhatsApp e saem pedindo dinheiro aos incautos?

Pois bem, a mais recente vítima da fraude é ninguém menos do que a empresária Luiza Trajano. Em seu perfil do Instagram, a presidente do conselho da rede Magalu alertou os seguidores para não aceitar qualquer solicitação feita em seu nome.