Alunos das escolas da Zona Oeste e de Itaguaí vão poder ver de pertinho os atletas olímpicos Diego e Daniele Hypolito. Os irmãos da ginástica artística são a atração do Reder Circus, que fará cerca de 60 apresentações exclusivas para a comunidade local, a partir de sábado. A parceria entre a siderúrgica Ternium e as secretarias municipais de Educação vai oferecer 1,2 mil convites por sessão. É preciso consultar as secretarias das escolas para colocar o nome na lista.