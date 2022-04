Rio,04/06/2020 -COVID-19 -CORONAVIRUS,CENTRAL DO BRASIL, Prefeitura libera volta camelos as ruas . Na foto, camelos na Central do Brasil.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Publicado 11/04/2022 12:18

O Movimento Unido dos Camelôs e os trabalhadores informais fazem, nesta segunda-feira (11), às 15h, um ato na Praça Saens Peña, na Tijuca, para defender o direito de vender suas mercadorias. Na sexta-feira (8), camelôs do bairro da Zona Norte foram agredidos pela Guarda Municipal, além de terem seus produtos apreendidos pela Secretaria de Ordem Pública (Seop).

“O que queremos é um ordenamento que não exclua os trabalhadores ambulantes da cidade, pensado em conjunto com a gente”, destaca a coordenadora do movimento, Maria dos Camelôs. “O índice de desemprego não para de crescer. Isso aumenta também o número de trabalhadores informais. Não vamos aceitar a violência, muito menos a repressão. Queremos ser respeitados como trabalhadores. Camelô é trabalhador”.

Na apreensão da semana passada, um grupo de camelôs chegou a atacar uma viatura da Guarda Municipal.