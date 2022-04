Secretaria de Planejamento Urbano abre licitação de concorrência para projetos de moradias - Prefeitura do Rio

Secretaria de Planejamento Urbano abre licitação de concorrência para projetos de moradiasPrefeitura do Rio

Publicado 11/04/2022 11:49

O Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira (11) trouxe mais uma iniciativa do Reviver Centro, projeto que visa atrair investimentos para a região central do Rio. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU) publicou termos de referência autorizando a abertura de licitação de concorrência para a contratação de projetos arquitetônicos em 12 imóveis do Centro, pertencentes ao município, para abrigar unidades habitacionais do serviço de moradia do Reviver Centro.

As concorrências têm um orçamento de R$ 7,5 milhões.

Os imóveis vão receber cerca de 630 unidades habitacionais para locação social e moradia assistida, voltadas a famílias em situação vulnerável.

A próxima fase é a abertura de edital, constando o prazo para entrega desses projetos, que deve ser publicado em duas semanas, no fim deste mês de abril.