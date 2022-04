No Carnaval de 2019, o Cordão da Bola Preta arrastou foliões pela Avenida Primeiro de Março, no centro do Rio - Reginaldo Pimenta

Publicado 10/04/2022 09:00

Folião notório e alegria das redes sociais com suas fantasias, o vereador Tarcísio Motta (PSOL) está preocupado com a turma que faz seu sustento graças ao confete e serpentina nas ruas. É que a prefeitura concentrou o Carnaval fora de época, daqui a duas semanas, só nos desfiles das escolas de samba. O presidente da comissão especial do Carnaval na Câmara tenta criar uma brecha na agenda oficial para blocos tradicionais não ficarem mais um ano com os tamborins na sacola, e encaminhou ofícios à Riotur para tentar articular uma saída. Por um lado, ele ressalta que o Terreirão do Samba não tem programação no domingo (24) — e sugere apresentações dos tradicionalíssimos Cacique de Ramos, Bafo da Onça e Bola Preta. A outra frente é um pedido de apoio para os blocos afro realizarem a tradicional lavagem do corredor cultural da Lapa e, em seguida, apresentem-se em baile dentro da sede da Federação dos Blocos Afros e Afoxés do Rio de Janeiro (Febarj).

Pai e filho na prefeitura gonçalense

Filho do ex-vice prefeito José Luiz Nanci, Ricardo Pericar, o vereador de São Gonçalo Pedro Pericar vai se licenciar do Legislativo. Assim como o pai, ele vai trabalhar na prefeitura — mas com status superior ao do genitor. Ricardo é subsecretário de Iluminação Pública, enquanto seu rebento vai assumir a Secretaria de Habitação. Com a troca, a Câmara gonçalense vai deixar de ter apenas uma mulher: a primeira suplente do antigo PSL é Mariangela Valviesse.

Em nome de Deus

Teresa Bergher ficou intrigada ao encontrar nas publicações da prefeitura o patrocínio público ao "Louvorzão", sob a chancela da Subsecretaria de Eventos. A vereadora já preparou um requerimento para ler todo o processo.

Mega plateia na Pavuna

Os irmãos Léo e Luciano Vieira — aspiras a estadual e federal, respectivamente — deram uma demonstração de força ao governador Cláudio Castro: juntaram uma plateia de 2 mil pessoas para ouvi-lo, ontem, no Pavunense.

Picadinho

O Fashion Mall doará ovos de chocolate, com a ONG Tamo Junto, coletivo que atua desde 2014 na organização de ações humanitárias na favela da Zona Sul carioca.

Está em cartaz, no Muhcab, a exposição "Nossa luta: a perseguição aos negros durante o holocausto".

Hoje é a 1ª edição do Festival de Rodas de Samba do Rio, na Portela, com nomes como Moacyr Luz e Projeto Criolice.

O empresário José Isaac Peres, dono da Multiplan, será homenageado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro na terça-feira, com presença de Cláudio Castro e de Eduardo Paes.