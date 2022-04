Cláudio Castro discursa em evento com 2 mil pessoas - Divulgação

Publicado 09/04/2022 15:11 | Atualizado 09/04/2022 15:25

A manhã deste sábado (9) não foi de descanso para Cláudio Castro (PL). Em um evento organizado pelos irmãos Vieira, o deputado estadual Leo (PSC) e o vereador Luciano (PL), no clube Pavunense, na Zona Norte, o governador falou a uma plateia de cerca de 2 mil pessoas. No discurso, feito em frente a uma enorme faixa com os rostos dos anfitriões, promessas que calam fundo nos corações dos eleitores, como a construção de um restaurante popular, instalação de uma unidade da Faetec, além de agentes do Segurança Presente.

Ex-secretário de Castro em duas pastas diferentes, Leo Vieira foi elevado a dirigente do PSC, mas viu aspiras pularem do barco no fim da janela eleitoral. Ele também não conseguiu nomear seu sucessor na Defesa do Consumidor: o cargo ficou com o irmão de Rodrigo Amorim (PTB), Rogério. Em compensação, recebeu ajuda de vários lados para formar uma nominata com possibilidade de conquistar ao menos dois gabinetes na Alerj.

O vereador Luciano Vieira, por outro lado, chegou a estar muito próximo do prefeito Eduardo Paes (PSD). No entanto, ele acabou trocando o Avante — pelo qual se elegeu — pelo PL de Cláudio Castro para se candidatar a deputado federal neste ano.

Coincidentemente ou não, dois vereadores da base de Paes também tiraram o sábado para circular pela mesma região. Celso Costa (Republicanos) e Laura Carneiro (PSD) estiveram na área, acompanhados por uma plateia bem mais modesta. E prometem voltar amanhã, para um jogo no Campo PWR.