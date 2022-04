Deputado Otoni de Paula (MDB) - Divulgação

Publicado 08/04/2022 14:34

Depois de dois meses com a conta-salário bloqueada, o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) apresentou, nesta quinta-feira (7), uma representação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o juiz Guilherme Madeira Dezem, da 44ª Vara Cível de São Paulo, que determinou a imobilização dos recursos para pagar a indenização ao ministro Alexandre de Moraes.

“Estou há dois meses sem poder usar o meu salário. Não vamos ficar vendo este abuso de autoridade e ficar calado”, denuncia Otoni.

Em 2021, o juiz havia condenado Otoni a pagar R$ 70 mil de fiança a Moraes, depois de o parlamentar ofendê-lo nas redes sociais. Em fevereiro deste ano, o magistrado determinou o bloqueio do salário de janeiro, o equivalente a R$ 24,8 mil. Apesar do Código de Processo Civil vedar a penhora ou bloqueio do salário, o deputado continua sem movimentar os provimentos da sua atividade parlamentar.