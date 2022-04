Prefeitura abre, nesta sexta-feira (8), consulta popular sobre ciclovias - Divulgação

A prefeitura quer que a população participe do Plano de Expansão da Rede Cicloviária – em desenvolvimento pela Secretaria Municipal de Transportes e a CET-RIO. Os cariocas podem acessar, a partir desta sexta-feira (8), a página Participa.Rio ( http://participa.rio/ciclorio ), preencher uma enquete, além de fazer a pré-inscrição para oficinas que serão realizadas nas cinco Áreas de Planejamento da cidade, aos sábados, entre os dias 09 de abril e 14 de maio.

A iniciativa pretende ouvir as demandas dos cariocas que precisam se deslocar todos os dias pela cidade para, então, revisar a atual Rede de Mobilidade por Bicicleta, estimulando o uso da bicicleta e conectando bairros ao sistema de transporte.

A Rede de Mobilidade por Bicicleta está alinhada com a campanha global Cidades Pedaláveis, da qual o Rio participa como uma das cidades líderes. O objetivo é ampliar importantes iniciativas ligadas à mobilidade por bicicleta, para garantir que esta se consolide como opção de transporte acessível e com emissão zero.