Cláudio Castro visita a Ilha Grande depois das chuvas do fim de semana - Rogerio Santana/GOV RJ

Cláudio Castro visita a Ilha Grande depois das chuvas do fim de semanaRogerio Santana/GOV RJ

Publicado 07/04/2022 18:33

O Diário Oficial vai rodar uma edição extra nesta quinta-feira (7), trazendo a sanção do governador Cláudio Castro à doação de R$ 55 milhões da Assembleia Legislativa do Rio a cidades afetadas pelas chuvas do último fim de semana.

Ainda que os recursos sejam do fundo especial do Legislativo, a doação só poderia ser concretizada com o aval do Palácio Guanabara, já que a proposta foi apresentada como um projeto de lei.

E, por causa da urgência do tema, a sanção veio rapidamente. O texto — originalmente levado à Casa por Eliomar Coelho (PSB) e modificado no plenário para abarcar mais municípios — foi aprovado ontem.