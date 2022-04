Garis estão em greve há duas semanas - Divulgação/Comlurb

Garis estão em greve há duas semanasDivulgação/Comlurb

Publicado 07/04/2022 09:00

Enquanto os garis estão em greve há duas semanas, o tom com o andar de cima da Comlurb pode ser um tanto mais amigável. Não é raro os processos de quem recebe os salários mais baixos da companhia passarem por várias instâncias da Justiça do Trabalho, graças aos recursos do setor jurídico. Não é raro os processos de quem recebe os salários mais baixos da companhia passarem por várias instâncias da Justiça do Trabalho, graças aos recursos do setor jurídico. O engenheiro Marco França, no entanto, teve o pleito atendido a jato: foram menos de dois meses entre protocolar uma ação requerendo a incorporação de uma gratificação de R$ 4,6 mil e o acordo — aceitando o pedido — ser homologado. O chefe dele, o diretor de engenharia Edson Rufino, teve uma solução célere, com a ratificação de um acordo para incorporar quase R$ 6 mil ao salário, além de um pagamento de R$ 97,5 mil. A empresa diz que cada demanda "é avaliada em suas particularidades, envolvendo matéria envolvida, posição da jurisprudência em casos semelhantes e, principalmente, a disponibilidade da parte autora em negociar".

Segundo a companhia, nos dois casos citados houve disponibilidade e interesse negocial da parte autora; foram concedidos descontos em relação às projeções da própria empresa; os atores desistiram de parte dos pedidos; a jurisprudência dos Tribunais Superiores demonstrava a reduzida chance de êxito no prolongamento da discussão judicial; e, por fim, é citada a limitação a período anterior à promulgação da Lei 13.467/2017.

Praça adotada

O subprefeito Flávio Valle está comemorando a adoção de mais uma praça na Zona Sul pelo Instituto Carioca Cidade Criativa, que cuida da General Osório, em Ipanema. Desta vez, a escolhida foi a Praça Atahualpa, no Leblon.

Ponte aérea do Plano Diretor

Os vereadores Átila Nunes, Carlo Caiado e Rafael Aloisio Freitas desembarcam hoje em São Paulo, para discutir instrumentos de política urbana implementados na Terra da Garoa, que podem influenciar no Plano Diretor.

Picadinho

O Estúdio Escola de Animação (EEA) vai abrir inscrições entre os dias 11 e 24 de abril, através do site www.estudiodescola.com.br.

Com artistas de cinco países, a peça "Ilhas" estreia hoje, às 20h, no canal michellerajagebara do YouTube.

O Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, celebra hoje, às 18h, missa em ação de graças pelos 80 anos de Carlos Alberto Serpa.

Hoje, das 9h às 17h, a consultora de imagem Jo Toledo oferece um dia de Color Day no LSH by OWN LifeStyle Hotel, na Barra, com serviços de análise cromática e diagnóstico de estilo.