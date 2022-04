Assembleia Legislativa do Rio vai doar R$ 55 milhões a municípios afetados pelas chuvas - Thiago Lontra / Alerj

Publicado 06/04/2022 15:15

A Assembleia Legislativa do Rio aprovou, na tarde desta quarta-feira (6), a doação de R$ 55 milhões em recursos economizados pela Casa para 16 municípios afetados pelas chuvas da última semana.

As cidades mais afetadas vão ganhar um valor maior: serão R$ 5 milhões para Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Nova Iguaçu, Belford Roxo e Mesquita, em um total de R$ 30 milhões.



Outros R$ 25 milhões serão divididos por dez. Vão receber R$ 2,5 milhões Barra do Pirai, Miguel Pereira, São Francisco do Itabapoana, Rio Claro, Paraíba do Sul, Santa Maria Madalena, Sumidouro, São João da Barra, São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes.

Na tarde de ontem, Eliomar Coelho — agora no PSB — apresentou a proposta de ajuda à Costa Verde. Em uma costura feita hoje, no colégio de líderes, os deputados entraram em um acordo para estender a mão a outros municípios.