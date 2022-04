Washington Reis se reuniu com presidente da Câmara, Arthur Lira - Divulgação

Publicado 06/04/2022 07:00

Depois do troca troca partidário, a representação do MDB do Rio nas três instâncias do Legislativo ficou no colo do agora ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e seu grupo. Na Câmara da capital, o único vereador do partido é Vitor Hugo Kacz — ex-subsecretário na cidade da Baixada. Já na Assembleia, a revoada deixou Rosenverg Reis como lobo solitário — assim como na Câmara dos Deputados, onde restou apenas Gutemberg. Em 2018, o partido elegeu, respectivamente, cinco e três parlamentares.