Na Região Metropolitana e Baixada, 26% dos entrevistados não têm banheiro completo - Fabio Costa/ Agencia O Dia

Publicado 05/04/2022 11:00

Após cinco meses, o I Censo de Inadequação Habitacional do estado deu cara ao problema das moradias: dos 28.777 moradores da Região Metropolitana e da Baixada Fluminense entrevistados, 26% dos domicílios não têm banheiro completo (com pia, chuveiro e vaso); 62% tem abastecimento de água inadequado; e 46% do esgotamento é irregular. São 2.203 (40%) famílias em condição elevada de risco social, com base no índice de Pobreza Multidimensional do PNUD.

Os dados da primeira fase do estudo serão apresentados pela Secretaria estadual de Infraestrutura e Obras nesta quinta-feira (7).