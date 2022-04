Serginho do Porto revive sucessos do pagode na Estácio de Sá - Site Carnavalesco

Publicado 05/04/2022 08:00

Quando o Flamengo conquistou o oitavo título do Brasileirão, no ano passado, a Estácio de Sá anunciou a reedição do enredo de 1995 — uma homenagem ao centenário rubro-negro. Mas agora, prestes a botar a comissão de frente na Avenida, a agremiação luta para fechar as contas. Já pensa até em criar uma vaquinha virtual, pois não recebeu qualquer apoio do clube. Os malvadinhos já prepararam a piada: como não ganhou na bola contra o Flu, quem sabe pelo menos no Grupo de Acesso o Mengão se dá bem.