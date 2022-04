Sarah e Marcio Poncio preparam para se candidatar em 2022 - Arquivo pessoal

Publicado 05/04/2022 07:00

A família Poncio é uma grande aposta de Max Lemos e de Adolfo Konder para garantir o quociente partidário do PROS — nas eleições federais e nas estaduais. A dobradinha será entre o patriarca do clã evangélico, o pastor Márcio, e a influenciadora digital Sarah. Com 4,8 mi de seguidores no Instagram, a jovem de 24 anos anunciou a pré-candidatura, mas fez mistério sobre o partido.