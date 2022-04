A Estrada Feliciano Sodré, em Mesquita, ficou embaixo d'água - Foto de leitor

A Estrada Feliciano Sodré, em Mesquita, ficou embaixo d'águaFoto de leitor

Publicado 05/04/2022 09:00

Thiago Pampolha (UB) que não conte com a ajuda do prefeito de Mesquita, Jorge Miranda (PL), para tentar se reeleger. Recém-chegado à Alerj, depois de comandar a Secretaria estadual de Meio Ambiente, o deputado deve estar com as orelhas vermelhas por causa das cobras e lagartos que o alcaide da Baixada soltou. É que, embora esteja filiado ao mesmo partido do governador, Miranda foi solenemente ignorado nos pedidos para o município ser incluído no programa Limpa Rio, de dragagem e desassoreamento. Para se ter uma ideia, em 2020, os rios Sarapuí, Dona Eugênia e Prata transbordaram após uma chuva de 80 ml. Na sexta-feira (1), o volume foi mais de três vezes maior: os medidores aferiram 280 ml em apenas seis horas. O estrago atingiu a própria prefeitura, onde a água bateu cerca de um metro. Só em equipamentos eletrônicos que já haviam sido adquiridos — incluindo servidores e traquitanas de reconhecimento facial —, o prejuízo estimado é de R$ 3 milhões.

Mulherada faz pressão na Câmara

Grupos de mulheres estão convocando outras cariocas para irem à Câmara, hoje, no dia da reunião do Conselho de Ética, e pressionarem pela abertura de investigação contra Gabriel Monteiro, denunciado por estupro e assédio.

Alhos com bugalhos

Embora a Embaixada Alemã no Brasil já tenha deixado claro que o nazismo não tem relação com o socialismo, Filipe Soares misturou tudo: ele propõe um dia de repúdio a crimes do nazismo, fascismo... e comunismo.

Picadinho

Hoje, às 19h, na Travessa de Botafogo, o compositor, baterista e escritor Arthur Dutra lança "Adorno na Praça Paris e outros encontros", com show e leitura de poemas.

O Instituto Tânia Zambon promove Business Hunters: Caçadores de Negócios nos dias 29/4, 30/4 e 1/5 no Rio de Janeiro.

Hoje, às 13h, a cantora Adriana Dutra se apresenta no Horto do Barreto, em Niterói.

Estão abertas as inscrições para o Carioca sobre Rodas, na Escola Carioca de Dança, na Tijuca, para cadeirantes. Inscrições pelo telefone (21) 99712-2735. As aulas começam no dia 9.