Para o presidente da Alerj, André Ceciliano, é necessário diálogo - Rafael Wallace/ Divulgação Alerj

Publicado 05/04/2022 16:24

O presidente da Alerj André Ceciliano aproveitou a sessão desta terça-feira (5) para anunciar que vai protocolar um pedido de abertura da CPI do Endividamento do Estado. Em função da negativa de o estado ingressar no novo Regime de Recuperação Fiscal, a ideia do colegiado é analisar os valores declarados da dívida do estado. O deputado propôs que Luiz Paulo seja presidente da Comissão e escolha o relator.

“Nós sabemos que em 1999, por conta da renegociação da dívida, o Estado pode ter confessado uma dívida maior do que devia, a exemplo agora no RRF. Eles usaram um cálculo que foi de mais de R$10 bilhões”, justificou Ceciliano. “Esse é o momento de fazermos uma revisão, uma auditoria e chamar os técnicos”.

A dobradinha entre Ceciliano e Luiz Paulo já aconteceu antes: foi o presidente da Alerj quem propôs a criação da CPI dos Royalties — e logo indicou o deputado agora no PSD para comandar o colegiado.