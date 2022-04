Edição passada do projeto no Sesi Firjan, em Benfica - Divulgação

Edição passada do projeto no Sesi Firjan, em BenficaDivulgação

Publicado 05/04/2022 17:53

Para conscientizar jovens em idade de tirar a primeira habilitação sobre hábitos seguros no trânsito, a Coordenadoria de Educação do Detran - RJ realiza a campanha “Trânsito responsável”. Nos dias 11 e 13, o projeto acontece nas filiais da Tijuca do Colégio Batista Shepard e de Olaria. Mais de 60 estudantes do 3º Ano do Ensino Médio da escola vão ter acesso a animações, depoimentos e um vocabulário jovial. A ideia também é atingir calouros universitários.

A ação conta com atividades, como palestra educativa, circuito com óculos de simulação de efeitos de álcool e drogas, além de depoimentos de integrantes do Núcleo de Apoio à Vítima de Trânsito (NAVI) do Detran.

As próximas agendas serão divulgadas ainda esta semana no site do departamento.