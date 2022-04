O prefeito de Macaé, Welberth Rezende - Divulgação

Publicado 06/04/2022 11:00

O Cidadania, partido do prefeito de Macaé, Welberth Rezende, acabou de filiar duas grandes lideranças médicas locais para disputar o cargo de deputado federal: Augusto César, um dos diretores da Unimed Costa do Sol, e Flávio Antunes, oncologista da Irmandade São João Batista. Os nomes não são estranhos à política. César foi candidato a vereador, no último pleito, recebendo 1.223 votos. Já o oncologista chegou a ser cotado para ser vice de Welberth.