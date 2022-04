O vereador Pedro Duarte (Novo) - Renan Olaz / Divulgação / CMRJ

Publicado 06/04/2022 09:00

O vereador Pedro Duarte (Novo) comprou briga, de uma só vez, com três tribunais do Rio: o de Justiça, e os de Contas, tanto do estado como do município. Uma reclamação do parlamentar protocolada no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria de Rosa Weber, aponta que decisões dos órgãos vão na contramão do entendimento do STF sobre a Lei Complementar 173/2020, que instituiu o programa de combate à Covid-19. Para conter despesas, um dos dispositivos proibiu entes do poder público de contabilizar o período entre maio de 2020 e dezembro de 2021 para o recebimento de benefícios monetários, como triênios e licenças-prêmio. Mas as três instâncias, em processos próprios, julgaram que a regra só se aplicava ao pagamento dos bônus — e deixou os relógios continuarem a correr. "É uma questão de isonomia: o que vale para um servidor, deve valer para todos. O serviço público não pode criar uma classe de privilegiados", argumenta Duarte.

Correndo pra ser visto

Mais 15 mil pessoas devem ser beneficiadas com mais 150 unidades esportivas do Rio em Forma. O recém-nomeado do Esporte Francisco Bandeira vai pôr de pé a quarta fase do projeto de aulas gratuitas de educação física.

Persona non grata na prefeitura

Primeira suplente do Novo na Câmara do Rio, Letícia Arsenio já não é mais bem vinda na prefeitura. Depois de ocupar um cargo comissionado, na última hora ela decidiu trocar o PSD pelo Podemos. Paes não gostou.







Picadinho

Com texto de Joaquim Vicente e direção de Márcia do Valle e Cavi Borges, Uma Peça para Fellini segue até 25 de junho, sexta e sábado, 21h30, ocupando o Estação NET Rio.

Hoje, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj retoma visitas guiadas, com foco em estudantes.

Na quinta, às 7h, os empresários da BNI Fiduciam fazem evento online a gestores cariocas que querem expandir seus negócios.

Amanhã e sexta, no Flamengo, o Sistema Fecomércio RJ faz uma imersão no metaverso, com o coordenador de Cidade Inteligente da Prefeitura do Rio de Janeiro, Felipe Peixoto.