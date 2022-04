Rafael Aloísio Freitas, vereador, primeiro secretário e presidente da comissão especial da Câmara Municipal para elaboração do Plano Diretor da cidade - Divulgação

Rafael Aloísio Freitas, vereador, primeiro secretário e presidente da comissão especial da Câmara Municipal para elaboração do Plano Diretor da cidadeDivulgação

Publicado 06/04/2022 08:00

A nomeação de Rogério Amorim para a Secretaria estadual de Defesa do Consumidor criou um buraco na Comissão do Plano Diretor, já que o vereador estava na relatoria do colegiado. A licença do irmão de Rodrigo Amorim vai elevar Dr. Gilberto de suplente a titular. O grupo presidido por Rafael Aloisio Freitas, no entanto, terá que fazer uma votação para, assim, designar o novo relator.