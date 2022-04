Sambas-enredo do Grupo Especial do Rio ganham interpretação - Reprodução

Sambas-enredo do Grupo Especial do Rio ganham interpretaçãoReprodução

Publicado 06/04/2022 13:40

A Central Carioca de Intérprete de Libras, desde a última sexta-feira (1), está interpretando os 12 sambas- enredo do Grupo Especial do Carnaval deste ano. Os vídeos estão sendo publicados no perfil do Instagram e do Youtube da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). A última vez que houve a interpretação das letras de samba foi em 2020, devido à pandemia. O primeiro enredo publicado foi o da Imperatriz Leopoldinense.

A pasta e a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) fecharam a parceria visando promover a acessibilidade aos sambas-enredo das principais escolas do Rio de Janeiro.

Até o momento, foram publicados sambas da Imperatriz Leopoldinense, Estação Primeira de Mangueira, Acadêmicos do Salgueiro, São Clemente e Unidos do Viradouro.

"Quem ganha é o Rio de Janeiro que se torna mais acessível. É uma conquista para as milhares de pessoas com deficiência da nossa linda cidade", disse o presidente da Liga Jorge Perlingeiro.

"O objetivo é contribuir na ampliação do acesso das pessoas com deficiência", afirmou a Secretária Helena Werneck.

Os sambas da Beija-Flor e da Paraiso do Tuiuti devem ser postados ainda nesta semana.

Veja, abaixo, o primeiro vídeo postado: