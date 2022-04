Secretária Laura Carneiro: 'Em Copacabana, a pedido dos moradores, estamos retomando a tenda de atendimento na Praça Serzedelo Correia' - Fernando Maia/Divulgação

Secretária Laura Carneiro: 'Em Copacabana, a pedido dos moradores, estamos retomando a tenda de atendimento na Praça Serzedelo Correia'Fernando Maia/Divulgação

Publicado 07/04/2022 07:00

O momento em que as denúncias contra Gabriel Monteiro chegaram à Câmara do Rio não favorece o vereador. Esta semana marcou a retomada dos mandatos por quem estava licenciado — incluindo Laura Carneiro, com quem o youtuber teve sérios atritos após filmar um abrigo municipal fora do horário de expediente. A ex-secretária de Assistência Social é muito bem relacionada na Casa.