Sede do TCE - Reprodução internet

Publicado 07/04/2022 13:13 | Atualizado 07/04/2022 13:38

O Diário Oficial desta quinta-feira (7) trouxe a comunicação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre a vacância do cargo de conselheiro antes ocupado por Aloysio Neves.

Ele completou 75 anos em 25 de fevereiro, atingindo a idade da aposentadoria compulsória. A partir de agora, a Assembleia terá 30 dias para publicar o edital que permitirá aos concorrentes se apresentarem.

A Casa tem três postulantes: o líder de governo, Marcio Pacheco; o deputado Rosenverg Reis; e o deputado Val Ceasa. Candidatos avulsos também são permitidos.



Após o recebimento de todas as candidaturas, a mesa diretora terá cinco dias para designar os relatores, que farão os pareceres em outros três dias úteis. Ainda são previstos prazos de diligências e impugnações.