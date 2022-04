Ação de enfrentamento à violência contra as mulheres perdeu recursos da prefeitura - Reprodução.

Publicado 07/04/2022 11:00

Ao conferir a dança dos recursos da prefeitura, uma ironia não passou despercebida por Teresa Bergher: justamente no mês de março, em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, a ação 2907 — de prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres — perdeu R$ 543,5 mil. E a secretaria especial comandada por Joyce Trindade ainda teve o orçamento inicial de R$ 24,9 milhões reduzido em 45%. Dos R$ 13,7 milhões atualmente disponíveis, apenas R$ 674,5 mil foram liquidados.