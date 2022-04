Rio de Janeiro 14/02/2021 - Tradição dos Bate Bolas no subúrbio do Rio. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agencia O Dia

08/04/2022

Apesar de serem uma tradição do Carnaval carioca, até hoje, os grupos de Bate-Bola permaneciam invisíveis para o poder público. Neste sábado (9), representantes da turma que desfila fantasiada pelas ruas das Zonas Norte e Oeste vão receber um selo oficial da prefeitura, além de passar a integrar as políticas culturais. Um trabalho liderado pelo secretário Marcus Faustini — ele mesmo cria do subúrbio — mapeou os mascarados: 400 grupos foram cadastrados, sendo que cada um conta com aproximadamente 100 integrantes.

Para receber o reconhecimento, o pessoal promete ir fantasiado, com marchinhas tocando das 9h às 11h. E, com o Carnaval fora de época em abril, também há grupos se organizando para voltar às ruas.