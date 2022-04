Rio,02/03/2022-LAGOA,chuva castiga o Rio de Janeiro, bolsao de agua na Av. Borges de Medeiros, na altura do parque dos patins. Na foto. Borges de Medeiros alagada.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Rio,02/03/2022-LAGOA,chuva castiga o Rio de Janeiro, bolsao de agua na Av. Borges de Medeiros, na altura do parque dos patins. Na foto. Borges de Medeiros alagada.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 08/04/2022 09:00

O programa de Controle de Enchentes está mais para uma garoa. Em 2013, no seu auge, o dilúvio de investimentos chegou a R$ 604 milhões empenhados, em valores corrigidos pela inflação. Um levantamento do gabinete do vereador William Siri (PSOL) mostra que os recursos foram pingando cada vez menos, até, no ano passado, atingirem o menor volume desde 2009: dos R$ 83 milhões previstos, só R$ 23 milhões foram efetivamente usados para a cidade conter os problemas das chuvas. E o programa ainda sumiu do orçamento: as ações 3046 e 4728 (de implantação e manutenção dos sistemas de manejo) agora estão no guarda-chuva de Saneamento Básico e Gestão de Resíduos Sólidos — que engloba ações como coleta de lixo. A RioÁguas diz que a mudança vai ao encontro do Novo Marco Legal do Saneamento, e alega que a LOA de 2021, feita pela gestão passada, incluía contratos paralisados. "Estes foram reavaliados e serão retomados este ano".

Alerj e estado em sintonia

O pessoal do PL está todo animadinho para a noite desta sexta-feira. É que a deputada Rosane Félix vai se despencar até o Palácio das Laranjeiras para bater um papo com o governador Cláudio Castro, em uma live, às 21h.

Papelada é coisa do passado

Desde 2020, o estado poupou R$ 4 milhões e economizou 28 milhões de folhas de papel com o Sistema Eletrônico de Informações. São mais de 27 milhões de documentos digitalizados, em mais de 3 milhões de processos eletrônicos.

Picadinho

Depois de dois anos de hiato, a CasaBloco está de volta, a partir do próximo fim de semana, com mais espaço e novidades, como a inclusão de Bate-Bolas.

Hoje, às 10h e às 19h, o Teatro Ipanema recebe o espetáculo infantil "Brincando com a Broadway".

A Cia de Ballet Dalal Achcar recebe Alex Neoral para a montagem "Tal vez", que estreia hoje, no Teatro Riachuelo.

A Cia Híbrida, do coreógrafo Renato Cruz, estreia hoje, às 19h, "Antiflow", discutindo o que é viver nos dias atuais. No Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes.