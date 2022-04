Sol Miranda se lançou na política pelo PSOL, mas trocou o partido pelo PSB - Reprodução / redes sociais

Publicado 08/04/2022 08:00

O PSB engrossou suas fileiras com mais um quadro do PSOL. Assim como Wesley Teixeira — também egresso do 50 —, Sol Miranda chega em um movimento do partido para apresentar mais diversidade na sua nominata. A ativista cultural, que também milita na causa antirracista, não é novata nas urnas. No último pleito, em 2020, ela mirou a Cinelândia, e conseguiu terminar na frente de nomes tradicionais, como os ex-vereadores Renato Cinco e Babá.