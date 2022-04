Prefeita de Silva Jardim, Maira de Jaime, ganha mais que Castro e Paes - Reprodução

Publicado 09/04/2022 09:00

Se tem um cargo no Poder Executivo do estado do Rio cujo ocupante não pode reclamar de salário, é o de prefeito de Silva Jardim. Segundo estimativa do IBGE, o município tem 21.775 habitantes — e, mesmo assim, Maira de Jaime, é mais bem paga do que o alcaide da capital, Eduardo Paes, e até do que o próprio governador Cláudio Castro (!). Enquanto Paes tem vencimentos brutos de R$ 20,5 mil e Castro recebe, sem os descontos, R$ 21,8 mil, o salário na cidade das Baixadas Litorâneas é de espantosos R$ 27,7 mil. E o tratamento VIP nem é uma novidade do atual governo. Este ano, houve um reajuste de 8% sobre a remuneração de R$ 25,7 mil da gestão anterior. Questionada sobre o polpudo ordenado, a prefeitura respondeu que "o subsídio da chefe do Poder Executivo Municipal é fixado por lei de iniciativa da Câmara de Vereadores" — a mesma que, em 2019, ganhou nota zero do TCE em transparência. E, até hoje, não tem nem ao menos um site oficial.

Energia verde

Com 46 usinas solares, hídricas, de biogás e gás natural, a Tim quer instalar mais 31 no país, para abastecer antenas, lojas, prédios e instalações próprias. No Rio, a ideia é levar uma para Vassouras, e outra para Três Rios.

Garantia Safra no Norte do Rio

Vai para o Senado o projeto de Wladimir Garotinho, relatado por Felício Laterça, que cria um fundo para financiar investimentos em atividades produtivas em 22 municípios do Norte e Noroeste do Rio, de olho em 18 mil agricultores.

Picadinho

Tunico de Souza, que lançou a pré-candidatura ao Senado pelo PROS, vai estar com o presidente da Câmara de Teresópolis hoje de manhã no Hotel Vilanova.

O espetáculo "Alegria de Náufragos" fica em cartaz no Teatro Ipanema, nos dias 9, 10, 15, 16, 17, 29, 30 de abril e 1º de maio.

A Canoa Cia da Dança se apresenta nos dias de hoje e amanhã, às 19h, no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro.

Amanhã, a Unimed-Rio realiza a primeira Corrida Unimed do ano, com percursos de 4km e 7,5km na Lagoa Rodrigo de Freitas. É o primeiro de uma série de eventos.