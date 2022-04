Tomás Covas e Otávio Leite em frente ao largo que leva o nome de Bruno, pai do adolescente - Divulgação

Publicado 08/04/2022 15:18

O adolescente Tomás Covas veio de São Paulo ao Rio para participar da homenagem que Eduardo Paes (PSD) e o deputado Otavio Leite (União Brasil) fizeram ao seu pai, o ex-prefeito da Terra da Garoa, Bruno Covas.

Morto no ano passado em decorrência de um câncer, Bruno passou a dar o nome a um largo na Barra da Tijuca — na continuação da Rua Mario Covas Júnior, seu avô e fundador do PSDB.

"O encontro do avô com o neto, no espaço de nossa cidade é uma forma de homenagear dois grandes brasileiros", conclui Otavio Leite — que, por anos, foi um dos principais expoentes tucanos no Rio.