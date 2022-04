O escândalo com o vereador Gabriel Monteiro refletiu na Alerj. Martha Rocha (PDT) apresentou uma proposta para alterar o Código de Ética da Casa, proibindo parlamentares de lucrar com conteúdos na internet. "A intenção é impedir que se monetize a vida parlamentar, evitando que a coisa pública viabilize o enriquecimento pessoal, em detrimento do interesse coletivo", diz.