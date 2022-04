Rio de Janeiro - 02/09/2021 - CIDADE/ RIO - Fachada do novo predio da ALERJ Foto : Fabio Costa/ Agencia O Dia - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 11/04/2022 11:08

A Alerj vota, nesta terça-feira (12), em sessão extraordinária, o projeto de resolução que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o crescimento da dívida pública do estado. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa e autor da proposta André Ceciliano (PT) , durante sessão. O colegiado terá 7 membros e 90 dias para concluir os trabalhos.

“Percebe-se um aumento exponencial da Dívida Pública Estadual Consolidada merecedora de fiscalização e controle por parte do Poder Legislativo”, diz a justificativa. “Em se tratando de um Estado em Recuperação Fiscal, enfrentando grave crise econômica em decorrência, também, da pandemia do coronavírus, o mais importante é o papel vigilante do Legislativo.”