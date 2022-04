Projeto da Cidade da Cerveja é apresentado a empresários - Divulgação

Publicado 10/04/2022 11:00

Três imóveis do Porto Maravilha estão na mira da prefeitura para abrigar a Cidade da Cerveja: um galpão do estado – o queridinho – e dois imóveis privados. Todos os três endereços têm VLT na porta, uma facilidade para quem tomar umas e outras. Chicão Bulhões convidou Rafael Aloisio Freitas, autor da proposta, e o diretor de Inovação e Novos Negócios da Invest Rio, Paulo Gontijo, para apresentar o projeto do espaço ao setor. A ideia é abrigar pequenas cervejarias, treinamento de mão-de-obra, shows e museus.