Sede da Prefeitura do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 12/04/2022 09:00

Enquanto a Câmara discute as regras urbanísticas que vão valer na cidade do Rio pelos próximos dez anos, a prefeitura mandou um projeto para regulamentar um instrumento apresentado no Plano Diretor... de 2011 — que será revogado ao fim deste ano. O PLC 72/2022 também prevê o Parque de Inhoaíba, e chegou ao Legislativo sem ao menos ser apresentado ao Conselho Municipal de Política Urbana. Curiosamente, na última reunião do Compur, técnicos das secretarias de Planejamento Urbano, de Meio Ambiente, e de Desenvolvimento Econômico — que dão o aval para o uso do solo — relataram que a proposta tampouco passou por suas mãos. A vereadora Tainá de Paula (PT) estrilou, e vai orientar a Comissão de Assuntos Urbanos a devolver o texto ao Poder Executivo. Já o gabinete do vereador Lindbergh Farias (PT) está preparando requerimentos de informação para entender como um contrato para elaborar o projeto básico do parque inclusive já foi assinado.

Picadinho

Presidente da frente parlamentar contra o feminicídio, Teresa Bergher convocou uma mulherada de respeito (juízas, policiais, defensoras…) para discutir o tema hoje, às 10h.

O "Mulheres à Obra", que ensina mulheres a solucionarem pequenos reparos domésticos está na reta final.

A campanha "Você pode ser livre para menstruar", da Fundação Ceperj, arrecada absorventes íntimos até o dia 20 de maio.

A Resilia prorrogou as inscrições do curso de Data Analytics para o dia 15. Pessoas em vulnerabilidade social poderão contar com um auxílio financeiro oferecido pela edtech.