TJ enviou o PL à Alerj, em outubro, atendendo ao pleito dos servidoresArquivo O Dia

Publicado 11/04/2022 18:28

O procurador Humberto Dalla e o promotor Guilherme Peña foram os mais votados nesta segunda-feira (11), na sessão do Tribunal de Justiça que analisou as listas sêxtuplas referentes ao quinto constitucional do Ministério Público. Agora, os três nomes mais bem votados de cada uma serão encaminhados a Cláudio Castro (PL), para o governador escolher os dois futuros desembargadores.



A última decisão que passou pelas mãos do chefe do Palácio Guanabara foi feita em dezembro: na ocasião, o nomeado foi o promotor de Justiça Paulo Wunder de Alencar, que ficou em segundo lugar na votação do TJ.

Confira abaixo os votos recebidos por cada um dos integrantes das duas listas tríplices:

Lista 2: Humberto Dalla (133), Claudio Carvalho (116 no segundo escrutínio), e Maria Fernanda Mergulhão (101 no segundo escrutínio)

Lista 3: Guilherme Peña (112), Renata França (105) e Marlon Oberst (118 no segundo escrutínio)

A segunda votação ocorre quando os postulantes não atingiram a votação mínima de 95.