Calçadão de Bangu: bairro é o campeão de registros de furtos de cabos de energiaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/04/2022 10:00

A Rioluz e o consórcio Smartluz estimam que, a cada mês, R$ 100 mil vão pelo ralo por causa do furto de cabos. Os moradores que mais sofrem com os apagões causados por esse tipo de crime são os de Bangu: de abril de 2021 a fevereiro deste ano, foram registradas 88 ocorrências no bairro. No pódio da desonra, ainda estão a Avenida Brasil (70) e Jacarepaguá (64). O mês que deu o maior prejuízo foi agosto do ano passado, quando a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) recebeu 400 denúncias.