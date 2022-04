O deputado Noel de Carvalho entre Cacá Mourthé (diretora do Tablado) e Ricardo Kosovski (ator, professor de teatro e presidente do Tablado) - Divulgação

Publicado 12/04/2022 18:26

O deputado Noel de Carvalho (SDD) presidiu a cerimônia de entrega da Medalha Tiradentes Post Mortem à dramaturga Maria Clara Machado, fundadora do teatro, e da Moção de Louvor, Aplausos e Congratulações aos atores, diretores e funcionários de O Tablado. A cerimônia estava prevista para ocorrer nesta terça-feira (12) no Teatro O Tablado.

As homenagens foram propostas pelo deputado e concedidas pela Alerj em 2021, centenário de nascimento de Maria Clara Machado e dos 70 anos de O Tablado. Devido à pandemia, a cerimônia não pode acontecer no ano passado.

Andréia Beltrão, Louise Cardoso, Débora Lamm, Claudia Abreu, Malu Mader, Marieta Severo, Mateus Solano, Marcelo Serrado, Gregório Duvivier estavam entre os artistas que receberam a monção.

Em novembro, uma lei do deputado Noel de Carvalho tornou O Tablado Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

“A arte é fundamental nas nossas vidas. O Tablado é também um símbolo de resistência (...). Infelizmente, Maria Clara Machado já não está mais entre nós, mas seu legado é eterno e merece essas homenagens”, disse o deputado.