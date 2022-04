Rio de Janeiro - RJ - 25/09/2020 - Carnaval de 2021 tera alteracao na sua data, na foto Leandro Vieira carnavalesco da Mangueira no Sambodromo, foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 13/04/2022 17:18

O Sambódromo Darcy Ribeiro, na Marquês de Sapucaí, virou Patrimônio Material e Cultural do Rio de Janeiro. De autoria do deputado Dionísio Lins (Progressista), o projeto de lei foi aprovado em regime de urgência na tarde desta quarta-feira (13) pela Alerj. O objetivo é preservar a história e a cultura do samba, além de manter o local para a visitação turística.

“O Sambódromo na verdade é um grande estádio construído com o objetivo de sediar não somente o desfile das escolas de samba, mas também todas as mais diversas manifestações culturais, levando conhecimento e gerando empregos na cidade”, destacou o autor.

O governador tem 15 dias para sancionar ou não a lei.