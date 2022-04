Debate sobre Lawfare no Brasil na OAB-RJ - Foto de leitor

Debate sobre Lawfare no Brasil na OAB-RJFoto de leitor

Publicado 14/04/2022 07:00

O auditório do 4º andar da OAB-RJ foi palco — literalmente — de duras críticas à própria instituição, acusada de tentar censurar o lançamento do livro sobre o processo contra o ex-prefeito Rodrigo Neves. O evento foi reconfigurado em um debate sobre o uso das leis como instrumento de perseguição (lawfare) — ao qual Neves não compareceu. Já o livro, em vez de ser vendido, foi comprado por conselheiros e distribuído aos presentes. A Ordem diz que não houve cancelamento do evento, apenas do lançamento e do coquetel.