Comissão de eventos da Câmara fiscaliza sambódromo nesta quinta-feira (14) - Divulgação

Publicado 14/04/2022 15:00

A uma semana do Carnaval fora de época, a Comissão de Esportes, Lazer e Eventos da Câmara foi ao Sambódromo nesta quinta-feira (14) acompanhar os preparativos. E os vereadores ficaram preocupados, principalmente, com a falta de alvarás do Corpo de Bombeiros. A informação foi dada pelo Gerente de Engenharia da Riotur João Henrique de Almeida.

Felipe Michel (PP), presidente da comissão, Márcio Santos (PTB), Vitor Hugo (MDB), Wellington Dias (PDT) e Marcelo Diniz (SDD) também visitaram alguns camarotes – a maioria, ainda em reforma, para conter possíveis infiltrações.

Eles também repararam na falta de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais. Segundo o representante da Riotur, apenas o setor ímpar possui os equipamentos para atender esse público.

A comissão promete voltar ao Sambódromo na próxima terça-feira (19) para verificar o andamento dos trabalhos, além de fiscalizar a Avenida durante os desfiles para verificar se a lotação será respeitada.