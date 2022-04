Túnel Noel Rosa, na Zona Norte - Daniel Castelo Branco

Túnel Noel Rosa, na Zona NorteDaniel Castelo Branco

Publicado 14/04/2022 11:00 | Atualizado 14/04/2022 13:17

A Rioluz não está parada, contando o prejuízo financeiro causado pelos furtos de cabos. Para conter o problema, a empresa pública municipal, em consórcio com a Smartluz, resolveu blindar as redes elétricas ao longo da Linha Vermelha e da Avenida Brasil, e acabou de fazer o mesmo no túnel Noel Rosa. Além disso, foi instalada uma eletrocalha antifurto. A via expressa que nasce na Baixada recebeu ainda uma lacração em concreto na caixa de passagem — que armazena os fios—, para nenhum engraçadinho se meter ali.