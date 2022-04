Sérgio e Rosa Fernandes - Reprodução / redes sociais

Sérgio e Rosa FernandesReprodução / redes sociais

Publicado 15/04/2022 08:00

Rosa Fernandes está empenhada em manter o sobrenome da família à frente de um gabinete na Alerj. A vereadora tem levado o afilhado político Sérgio Fernandes para percorrer todo o Irajá, e mesmo hoje, no feriado, a dupla se encontra. No sábado, a agenda é ao lado do poderoso Pedro Paulo, já licenciado da prefeitura, e dedicado à meta de ser o federal mais votado do grupo de Paes.