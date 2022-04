Urna eletrônica - Divulgação - TSE

Publicado 16/04/2022 09:00

Enquanto a Rede Sustentabilidade já cumpriu seus ritos para selar a federação com o PSOL, os socialistas ainda têm etapas a cumprir neste mês. Mas o que andou tirando o sono — literalmente — da turma foi uma cláusula do estatuto em construção para garantir às legendas a possibilidade de divergirem publicamente. A troca de mensagens varou noites para o formato final do texto não deixar dúvidas: mesmo caminhando lado a lado pelos próximos quatro anos, as mãos nem sempre estarão dadas. As diferenças vão do âmbito nacional — com a Rede muito mais perto de Ciro, e o PSOL, de Lula — ao estadual. No Rio, o pessoal também concordou em discordar. A Rede apoia a pré-candidatura de Molon ao Senado, enquanto o nome de Luciana Boiteux ainda segue na pista. "Respeitamos profundamente as divergências em conteúdo programático e tática eleitoral, mas por honestidade intelectual não podemos abrir mão desse direito", diz Heloísa Helena





Folia mudade casa

Uma obra emergencial da prefeitura no piso da Orla Conde atrapalhou os planos da CasaBloco — mas a folia está mantida! Da Casa França-Brasil, o evento foi transferido para o Clube Monte Líbano, com a mesma programação.

Picadinho

Na segunda-feira, o Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB) vai lançar do Índice de Ativismo de Tribuna (IAT), que mede o engajamento de cada parlamentar em temas específicos.

Amanhã é a última oportunidade de conferir o espetáculo off-Broadway "Naked Boys Singing!", no Teatro Claro Rio.

Na segunda-feira, JP Silva leva seu repertório de clássicos do samba ao Boteco do Zeca Pagodinho, no Flamengo.

A Uerj está com inscrições abertas até o dia 19 para uma vaga de Técnico Universitário Superior com formação de Contador. A prova será no dia 29 de maio.